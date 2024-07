Pokémon Sleep tjente 100 millioner dollar det første året

Det er veldig enkelt å ta med seg Pokémon til telefonen nå for tiden, for det finnes en mengde apper som lar deg fange, trene og kjempe med favorittdyrene dine, men bare én lar deg gjøre det mens du sover.

Pokémon Sleep Pokémon GO ble lansert i fjor, og ifølge en rapport fra PocketGamer.biz har appen generert 100 millioner dollar. Sammenlignet med Pokémon GOs årlige gjennomsnitt på 1 milliard dollar høres kanskje ikke dette så mye ut, men det er likevel en imponerende start.

Japanske spillere har tilsynelatende stått for mesteparten av inntektene på rundt 73 millioner dollar, mens amerikanske brukere står for 15 millioner dollar. Tredjeplassen er Taiwan med 4 millioner dollar. Du trenger selvfølgelig ikke nødvendigvis å bruke penger på appen, men de stadig fristende kjøpene i appen har ført til at noen har skilt seg med sine hardt opptjente penger.