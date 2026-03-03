Pokémon stiller opp nye Pikachu Puma-trenere for å feire 30-årsjubileet

HQ

Vi får kanskje ikke et nytt Pokémon-spill for å feire franchisens 30-årsjubileum, men vi kommer helt sikkert til å få mye merch, crossovers og mer til denne spesielle anledningen. Pokémon og Puma har samarbeidet før, og i forbindelse med den kommende crossoveren vil trenermerket gi sine All-Pro Nitro 2 et passende gult lakkstrøk med Pikachu-tema.

I følge HypeBeast vil Pokémon All-Pro Nitro 2-trenerne være tilgjengelige 1. april 2026, og kan bli funnet på Pumas nettsted. Med tanke på at det er en seksjon for Pokémon x Puma på Pokémon Center-nettstedet, kan vi forestille oss at vi også vil kunne finne dem der.

Bortsett fra å være gul, viser designet også kjærlighet til Pikachu på mange andre måter. Det er mørke svarte aksenter, og hint av rødt her og der, som minner om Pikachus glødende kinn. Til en pris på $ 140 er disse skoene ikke billige, men du kan være sikker på at de vil selge raskt på grunn av Pokémon-brandingen.

