Pokémon Sword & Shield 5 år senere: Et tilbakeblikk

I dag er det fem år siden lanseringen av Pokémon Sword/Shield. Den åttende generasjonen Pokémon-titler, det første hovedspillparet som ble brakt til Nintendo Switch, og et tegn på noe nytt som skulle komme. Ikke siden Pokémon X og Y byttet ut boblende sprites med 3D-modeller, har det føltes som om vi har fått et ekte generasjonsskifte i lommemonstrenes land. Endelig, endelig kunne vi våge oss ut av det lange gresset og inn i en åpen sone, hvor vi kunne se skapningene vi kunne fange uten å håpe på et heldig terningkast når en av de små ankelbiterne fanget oss ute i naturen. Som med alle Pokémon-generasjoner var det mye håp og mye hype, men levde spillene opp til noen av delene? La oss finne ut av det.

Det gode med Pokémon Sword/Shield

Mens hver nye Pokémon-generasjon prøver å sette en unik vri på den etablerte formelen, føltes Gen 8 virkelig som om Game Freak hadde sjansen til å skyve båten ut. Selv som en halvt håndholdt, halvt hjemmekonsoll, hadde Switch mye mer kraft enn 3DS, så i teorien kunne vi få et spill som utviklet seg svimlende mye fra Gen 7. Vi skal komme inn på hvorfor det kanskje ikke var tilfelle i resten av denne artikkelen, men for det meste er det tydelig å se at

Pokémon Sword/Shield kastet seg ned som forsøkskanin for fremtidige spill, og viste de spirende Bellesprouts av det som til slutt skulle bli store, vakre Victreebels.

Den forbedringen som fikk mest oppmerksomhet blant fansen var helt klart Wild Area. En hel sone der Pokémon på ulike nivåer bare kunne løpe opp til deg eller bli kjempet mot uten at du måtte lete gjennom det lange gresset for å finne dem. Det var dette folk ønsket seg da de så for seg Pokémon på Switch. En stor, vidstrakt verden der du kan støte på favoritt-Pokémonene dine, akkurat som om du spilte en versjon av animeen. Vi fikk ikke akkurat det i Pokémon Sword & Shield, men grunnlaget var lagt, og Wild Area er faktisk ganske morsomt, fortsatt. Ved å blande og matche deler av det tradisjonelle langgress-spillet med et mer åpent område, fikk man det beste fra begge verdener, og selv om serien siden har lent seg mer mot sandkassen, er Gen 8 fortsatt unikt for sin evne til å kombinere både Pokémons fortid og den nære fremtiden.

Jeg tror noe mange har sovet på med Gen 8 er det generelle designet. Som brite er jeg kanskje partisk, men Galar-regionen var veldig opptatt av Storbritannias estetikk, og føltes langt fra den solfylte Alola-regionen på best mulig måte. Ja, det var kanskje en fabrikk eller gruve for mye, men opplevelsen av å løpe rundt i Pokémon Britain var forfriskende og variert i landskapene. Vidstrakte åkrer, frodige skogsområder, industrikomplekser, du hadde alt sammen, og skapningene du fant der var en strålende gjenspeiling av det. Corviknight, Toxtricity, Clobbopus, Grimmsnarl, Eiscue, Dragapult. Listen fortsetter, og mye av Gen 8-listen er overraskende godt designet. Riktignok er ikke alle knockouts, og jeg kunne lett plassert Blipbug i en hydraulisk presse, men alt i alt var det lett å fylle et helt lag med Gen 8 Pokémon som jeg likte å spille med. Legg så til de regionale formene og tilfeldige Pokémon som utviklet seg fra en annen, som Sirfetch'd, og igjen ser du at Gen 8 står på egne ben, samtidig som det styrker fortidens gull i serien.

Historien i spillet var heller ikke så verst. Litt grunnleggende, men alle spillene bortsett fra Gen 5 er skyldige i det. Nok en gang gjorde disse spillene et forsøk på å prøve noe nytt, ved å la det "onde" laget faktisk bare være bråkete fotballpøbler som ikke er på langt nær så onde som de er høylytte. Dette betydde at vi hadde plass til en mer ondskapsfull ondskap senere i spillet, og selv om man kanskje kunne ha ønsket seg et mer skurkaktig lag, ble det en smule slitsomt å la en 10-åring stoppe et helt konsern. Vi fikk også se mer av historien i samme spill for første gang takket være utvidelsene. Disse har tilsynelatende erstattet mid-gen-utgivelsene vi pleide å få som Ultra Sun og Ultra Moon, men de legger til en god mengde innhold og skapninger med dem, til en lavere pris. Selvfølgelig foretrekker fans av den gamle skolen som meg selv mid-gen-spillene, ettersom de føles mer polerte, men DLC-ene er et interessant skritt fremover.

Det dårlige ved Pokémon Sword/Shield

Det er absolutt en solid mengde bra i disse spillene, men det er også mye som fansen ikke var fornøyd med. Personlig syntes jeg at dette var de Pokémon-spillene jeg likte minst da jeg spilte dem, og det skyldtes i stor grad vanskelighetsgraden. De åpne spillene er rett og slett for lette å slå, og selv om målgruppen her er barn, var det ikke et eneste møte i

Pokémon Sword/Shield hvor jeg følte meg truet. Det hjelper ikke at spillet verken er lineært eller helt åpent, så du blir dyttet ned en korridor for å banke alle, for så å bli sendt tilbake til Wild Area, der du lett kan komme ti nivåer foran fordi en enormt mektig Pokémon sperrer veien for deg. Med hovedrivalens historie som også fokuserer så mye på kamp, gjør hele spillet det rett og slett for enkelt å vinne, noe som fjerner enhver spenning til tross for at det har noen av de beste kamplydsporene, spesielt når du kommer til en Dynamax-kamp.

Apropos Dynamax-kamper, de var dessverre nok et mislykket eksperiment. I motsetning til Mega Evolutions og Z-Moves, som kunne skje hvor som helst, kunne du bare Dynamax på visse steder i Pokémon Sword/Shield, vanligvis i gymkampene. Dette betydde at du egentlig ikke så mekanikken så ofte, og selv når den dukket opp, var det mest en visuell effekt. Z-Moves, men med større Pokémon, i hovedsak. Jeg har tryglet Game Freak om å gå tilbake til Mega Evolutions i lang tid, for selv om de ikke gir alle skapninger de samme kreftene, gir de mulighet for de kuleste designendringene, og det er en mekanikk som teoretisk sett kan passe i alle regioner. Faktisk skaper det bare flere spørsmål etter at de har blitt droppet, om hvorfor de bare finnes på visse steder. Det er uansett ikke poenget, ettersom hovedpoenget er at Dynamax var et stort opptog, men som ikke klarte å være noe mer enn et interessant syn.

En av de største skuffelsene for meg er kanskje et kontroversielt poeng, men jeg brydde meg virkelig ikke om forrettene. Basisutviklingene er veldig søte, som seg hør og bør, men til slutt så Cinderace, Inteleon og Rillaboom alle ut som mennesker i pelsdrakter. Det har vært en økende trend en stund nå, og jeg vil ikke påstå at det ikke fortsatte for det meste i Gen-9, men i det minste hadde disse starterne teft og stil, mens de i Gen 8 lignet mye mer på skapninger du ville funnet på et fan-designnettsted eller et kopi-spill. Gen 8 var den eneste gangen jeg vurderte å kvitte meg med starteren min, for ved lanseringen av spillet hadde de ikke engang spesielle Gigantamax-former, noe som gjorde at de føltes enda mer meningsløse å bruke. Selv den beste treneren i hele Galar, Leon, bruker en Charizard i stedet for noen av disse taperne.

Alt i alt var Pokémon Sword/Shield kanskje ikke det store spranget fremover som Game Freak ønsket at de skulle være, men de var et skritt, et skritt som førte til Pokémon Legends: Arceus og Scarlet/Violet, spill som kanskje heller ikke var perfekte, men som absolutt viste en lysere fremtid for denne åpne Pokémon-æraen.