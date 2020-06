Pokémon Sword & Shield: Isle of Armor

Du ser på Annonser

Det føles kanskje ut som urhistorie i internett-tid, men det er faktisk bare litt over et år siden Pokémon-verdenen hadde en borgerkrig da nyheten kom om at de nyeste spillene, Sword og Shield, ikke ville inkludere alle eksisterende Pokémon i den nye Pokédexen. Flere hundre skapninger, blant annet populære Squirtle og Bulbasaur, ble utelatt fra spillene på grunn av at Game Freak ikke hadde nok tid og utviklingskraft til å inkorporere hele Pokémon-flokken. Dette var tydelig et stort problem for mange, og det er et problem Sword og Shield sin nye utvidelsespakke prøver å fikse litt på. Game Freak skal gi ut to utvidelser til spillene, som bringer tilbake en del eldre Pokémon til spillene, og gir spilleren nye eventyr. Nå har første del av pakken, Isle of Armor, kommet ut, så da får vi se om GameFreak leverer noe som er verdt prisen...

Det viktigste først: Sword og Shield var ikke revolusjonerende da de kom ut ifjor, og Isle of Armor er ikke noe revolusjonerende det heller. Når utvidelsespakken er installert får du tilgang til en ny øy, og her er alle nyhetene samlet på ett sted. Pokémon som ikke var tilgjengelig tidligere valser rundt på øya. Og på hele øya får du spille med fritt kamera, slik som hovedspillets "Wild Area". Dette er en forbedring i forhold til originalspillet, som hadde et eget "fri-kamera"-område, mens utvidelsen lar deg kontrollere kameraet så å si hele tiden. Well done, Game Freak! Du får også etter hvert mulighet til å la pokémonene gå med deg rundt om i verden. Hurra! Dessverre gjelder dette kun på DLC-øya, men jaja, bedre enn ingenting!

Etter en kort vandretur blir du kastet inn en liten historiedel, og her må jeg gi både ris og ros. Historien i seg selv er grei, og passer godt inn i resten av spillet, uansett om du var ferdig med det eller ikke. Game Freak har skapt noen fine, men ikke altfor kreative karakterer, og historie-scenene har til tider fine animasjoner. Dialogen er også helt grei, men ikke noe å rope fra hustakene over. Jevnt over fungerer det like bra som i hovedspillet. Det jeg mener ikke er godt nok, er varigheten. Det tok meg noe jeg ser på som altfor kort tid å komme meg igjennom historien. Da har jeg riktignok ikke fanget alle de nye pokémonene, men at historiedelen for meg varte to rolige spillkvelder, hvor kanskje en fjerdedel var trening for å gjøre meg klar til neste del av historien, var skuffende.

Når det er sagt har Game Freak klart å sy sammen gameplay som er litt mer utfordrende enn det man er vant med fra hovedspillet, og det setter jeg pris på. Spillet beregner nivået på motstanderne dine ut i fra ditt eget nivå, og for meg fungerte dette veldig bra. Jeg skal ikke si jeg hadde store problemer med å komme meg gjennom eventyret, men jeg måtte tenke litt av og til, og det måtte jeg ikke ofte i hovedspillet. Du får også noen små nye oppgaver rundt om på øya, men ikke noe stort.

Det er viktig å nevne at du ikke må ha utvidelsen for å få tilgang til de nye pokémonene. Du får ikke mulighet til å fange de returnerende skapningene i hovedspillet, men du kan likevel overføre dem fra Pokémon Home, bytte dem med andre spillere, eller bli med i andre spilleres raids hvor en ny Pokémon er motstanderen, hvis de du spiller med har utvidelsespakken.

Isle of Armor er en blandet pakke. Det har små forbedringer som gjør at det er det beste fra Sword og Shield sammensatt i ett lite eventyr, men det er fort kort i forhold til prisen man betaler. Ja, man får fange Pokémon man har savnet fra tidligere spill, men disse kan man nå også få tak i på andre, kostnadsfrie metoder. Godt forsøk, Game Freak, men her må det mer kjøtt på beinet!