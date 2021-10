Pokémon TCG: Celebrations lanseres i dag

HQ

Den etterlengtede Pokémon Trading Card Game: Celebrations-utvidelsen, som er laget spesielt for å feire Pokémons 25-årsjubileum, lanseres globalt i dag. Det er et ganske så lite sett med bare 25 kort i hovedsettet samt 25 kort i et sub-set kalt Classic Collection, som er nyversjoner av noen av de mest ikoniske kortene gjennom årene, som base Set Charizard, Gold Star Umbreon og Tapu Lele GX. Classic Collection-kortene er vanskeligere å få tak i enn de i hovedsettet, ettersom du ikke er garantert å få disse i hver pakke, men så absolutt verdt å jakte på om du har vært fan av Pokémon-kort i mange år.

Pakkene inneholder kun fire kort i dette settet, men til gjengjeld er alle kortene av typen Rare eller bedre samt holografiske. De selges ikke enkeltvis og er kun tilgjengelig via ni forskjellige samlebokser som selges hos utvalgte forhandlere. Bilder av et par av dem finner du nedenfor.

Mer informasjon om Celebrations-settet og Pokémon TCG generelt finner du her.