Pokémon TCG får sin egen filmatisering i Pokémon: Wild Card

Det er på tide at Pokémon: The Trading Card Game får sin egen film. Altfor lenge har videospillene fått all oppmerksomheten i filmene basert på denne kjente serien. Nå legger vi kampene mot legendariske monstre bak oss til fordel for det som ser ut til å være en helt annen historie, som skildrer reisen til en Pokémon TCG-spiller og en Mimikyu.

Pokémon: Wild Card har sluppet sin første teasertrailer, som lover oss utgivelsen av Pokémons første animasjonsfilm siden premieren på «Secrets of the Jungle» for nesten syv år siden. Når «Wild Card» kommer ut, vil det ha gått syv år siden vår siste tur på kino for å se en Pokémon-relatert film.

Det er foreløpig få detaljer om filmens handling, men vi ser i traileren at den kommer i 2027 «og videre», noe som tyder på at det sannsynligvis er planer om at «Wild Card» skal fortsette utover den første filmen, enten i form av en animert serie eller flere spillefilmer. Se teaseren selv nedenfor: