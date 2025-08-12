Pokémon TCG x McDonald's-kampanje fører til masseskalpering og matsvinn

HQ

Et McDonald's x Pokémon TCG-samarbeid har blitt brakt til en rask og barmhjertig slutt etter høyere enn forventet etterspørsel etter kampanjekortene som følger med Happy Meals på utvalgte McDonald's-steder i Japan.

Som per PokéBeach, McDonald's Japan ga ut følgende uttalelse: "Vi vil gjerne informere deg om at utdelingen av Pokémon-kort til kunder som kjøpte Happy Meals®, som var planlagt i tre dager fra lørdag 9. august til mandag 11. august, har blitt avsluttet i mange butikker på grunn av høyere salg enn forventet. Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har vært i stand til å innfri forventningene til kundene våre som hadde gledet seg til produktet på grunn av den tidlige avslutningen av denne distribusjonen."

Selvsagt fulgte rapporter om skalpering, enorme køer og matsvinn. Folk strømmet ikke til butikkene for å få seg en rask matbit, men i stedet for Pokémon-kortet som var en del av kampanjen, og som de deretter kunne selge på nettet.

Det var også underslag i butikkene, og esker med pakker dukket opp på bruktbutikker for å tjene penger. Folk er fortsatt helt gale etter Pokémon, selv om det nå for det meste er voksne menn som står i kø i håp om å tjene raske penger på et Happy Meal.

