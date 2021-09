Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle slippes på Netflix i oktober

HQ

Pokémon-fans utenfor Japan får snart muligheten til å se seriens 23. film for første gang når den slippes på Netflix den 8. oktober. I secrets of the Jungle, som i Japan ble lansert i desember 2020, begis Ash og Pikachu seg ut i Okoyaskogen for å der motta den mytiske Pokémonen Zarude. I Japan dro filmen inn omtrent $18,41 millioner tross at den ble sluppet under pandemien.

For å hjelpe med å markedsføre filmen gir The Pokémon Company bort en Dada Zarude og en Shiny Celebi til Sword og Shield-spillere som registrerer seg på Trainer Club før den 25. september og gir sitt samtykke til å motta eposter. Denne Zarude er på level 70 og har evnen Leaf Guard mens Celebi er på level 60 og har evnen Lucky Egg.

Du kan ta en titt på traileren for Secrets of the Jungle øverst.