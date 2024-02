Pokémon Trading Card Game kommer til mobilen i ny Pocket-versjon

Årets Pokémon Day Pokémon Presents har vært en skuffelse. Bortsett fra nyheten om et nytt Legends-spill som skal lanseres en gang neste år på det som sies å være "Nintendo Switch-systemer", besto resten av sendingen av mindre oppdateringer og utviklinger av eksisterende Pokémon-titler og mobilspill. Vel, det var foruten kunngjøringen av en ny mobilopplevelse som skal utnytte glansen fra de fysiske versjonene og videospillversjonene av Trading Card Game.

Spillet, som går under navnet Pokémon Trading Card Game Pocket, er rett og slett en mobilversjon av kortspillet, der du åpner virtuelle pakker for å bygge opp en samling kort som du kan bruke til å bytte eller kjempe mot andre spillere.

Spillet lar spillerne åpne maksimalt to gratis kortpakker om dagen, men gir mulighet til å booste og øke sjansene for å få et sjeldent kort ved å bruke en premiumvaluta. Det sies også at hvert av kortene er oppslukende og lar brukeren dykke inn i dem for å oppleve Pokémon-verdenen på en helt ny måte.

Det ble ikke oppgitt noen fast dato for når Pokémon Trading Card Game Pocket kommer til iOS og Android, men det ble sagt at spillet vil lanseres i løpet av året.