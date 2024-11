HQ

Alle som aktivt surfer i app-butikker på mobile plattformer har nok opplevd nok ganger at apper, og spesielt spill, er stappfulle av så mange gatcha-elementer, villedende markedsføring og bevisst manipulerende innslag at man opprettholder en sunn skepsis nesten uansett hva man møter. Det er rettferdig, det er berettiget, det er velfortjent.

Pokémon Trading Card Game Pocket unngår absolutt ikke alle fallgruvene som er forbundet med moderne mobilspill. Det finnes selvfølgelig en slags premium Battle Pass, som gir løpende tilgang til mer innhold, og som dessuten lar deg låse opp mer innhold etter hvert som du gjør fremskritt og tiden går. Men i motsetning til Battle Pass er det ikke noe du kjøper én gang og så kjører i en sesong, men et abonnement for, ja vent, rundt £10 i måneden. Det er rett og slett fornærmende.

Når det er sagt, er DeNA og The Pokémon Company overraskende åpne om en to ukers gratis prøveperiode som du enkelt kan starte og få en god start - de ber deg til og med om å huske å avbestille 24 timer før prøveperioden på to uker avsluttes for å sikre at de ikke ved et uhell tar deg.

Heldigvis er dette abonnementet det verste jeg kan si om Pokémon Trading Card Game Pocket, for utover det er det ikke bare anstendig monetisert og designet, men det er rett og slett underholdende å spille. Jeg kan forstå at noen av mine kolleger synes det er litt deprimerende å se et fysisk kortspill bli digitalt, at vi mister noe håndgripelig og åpenbart verdifullt ved å samle Pokémon-kort som digitale bilder på smarttelefonen. Jeg er åpen for det argumentet, men først og fremst ser jeg det som noe additivt, ikke nødvendigvis transformativt, altså at dette bør sees på som noe helt annet, og samtidig kunne jeg aldri drømme om å samle på fysiske Pokémon-kort, men å få en notifikasjon på telefonen om at jeg kan åpne en digital pakke to ganger om dagen? Det er mer "min speed".

Og det å åpne pakker er en ganske sentral del av Pokémon Trading Card Game Pocket. Du kan åpne en ny pakke hver 12. time, og akkurat nå er det totalt 226 kort å samle på i Genetic Apex - men man kan godt tenke seg at dette utvalget utvides etter hvert. Det er fem kort i hver pakke, og det handler om å samle nye kort for å komplettere samlingen din. Å åpne disse pakkene er den sentrale mekanikken her, og det er gjort både så taktilt og så tilfredsstillende som mulig. Du må fysisk velge en pakke blant en rekke andre, dra fingeren fysisk over skjermen for å rive av toppen av innpakningen, og sveipe gjennom dem for å se om du har funnet noe sjeldent. Utvikleren DeNA har virkelig fått det til her, og det føles alltid godt å åpne en ny pakke. Dessuten er kunstverket på disse kortene en blanding av de gammeldagse kortene jeg åpnet som 8-åring, og de ganske fine nyere EX-kortene. De svært sjeldne kortene har til og med egne animasjoner som virkelig feirer de talentfulle illustratørene som skapte disse ikoniske tegningene.

I forbindelse med åpningen av nye pakker er det selvfølgelig mye metaprogresjon som du kan velge å delta i eller ikke. Jeg kan like gjerne si det som det er; det er for mange separate valutaer, Pokémon-style. Men så vidt jeg kan se, kan du stort sett ignorere de du ikke vil forholde deg til og fokusere helt og holdent på de aspektene ved Pocket du synes er tilfredsstillende. Det finnes Shop Tokens, det finnes Hourglass, det finnes Tickets og det finnes Emblems - alt er der, men så vidt jeg kan se, kan du bare kjøpe én av disse, og selv om det er teknisk mulig, er det ikke akkurat fremtredende i grensesnittet. En bruker måtte til og med påpeke det i kommentarfeltet til denne anmeldelsen, fordi jeg rett og slett overså det.

Og for å være ærlig, synes jeg bare det var ganske morsomt å utvide samlingen min kontinuerlig, og jeg synes ikke det er for mye penger i det, og heller ikke forstyrrende i måten det er strukturert på. Når det gjelder hvor glupsk det kan bli, reklamerer ikke Pocket akkurat for abonnementet sitt, og som sådan tilbyr det ikke måter for de som er mer sårbare for manipulerende mekanikk å bruke hundrevis av pund i et øyeblikk av svakhet.

I stedet kan du delta i rudimentære kamper mot AI og andre spillere, åpne pakker ved å vente på tidtakeren eller skynde deg via Hourglass gjenstander som du får tak i ved å fullføre oppdrag, og disse har en tendens til å fullføre seg selv bare ved at du spiller. Det er stort sett det hele. Som det er nå, er Pokémon Trading Card Game Pocket ekstremt enkelt, og derfor ganske morsomt å engasjere seg i, og dessuten kan du etter den første timen eller så lett bare sjekke inn hver dag eller to og åpne noen pakker.

Det vil sannsynligvis endre seg, og vi må bestemme oss da, men foreløpig er jeg ganske fornøyd med DeNAs arbeid her.