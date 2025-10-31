Pokémon Trading Card Game Pocket genererte godt over 1 milliard dollar i løpet av det første året siden lanseringen

HQ

Pokémon Trading Card Game Pocket Pokémon TCG Pocket feiret sitt første jubileum i går, og siden lanseringen har det generert over 1,3 milliarder dollar i inntekter. Det er en økning på 8000 % i spillutvikleren DeNAs salg i spillsegmentet, og et tall som er imponerende nok til å gjøre det til det mest innbringende året for noe Pokémon-mobilspill noensinne.

Selv ikke giganten Pokémon Go hadde like svimlende inntekter det første året. Til tross for at Pokémon Go nesten oppnådde verdensfred i 2016, mangler Pokémon Go 245 millioner dollar på TCG Pocket-inntektene, ifølge data fra AppMagic (via PocketGamer).

Det er ganske tydelig å se hva som gjorde Pokémon Trading Card Game Pocket så vellykket det første året. Pokémon er en av de største franchisene i verden, så det er naturlig at fansen vil sjekke ut hva som er det neste fra IP-en, og TCG har vært elsket i flere tiår.

De siste årene har interessen for Pokémon Trading Card Game steget kraftig takket være samlerinteressen på grunn av verdien av de dyre kortene. Dette har selvfølgelig ført til problemer med det fysiske spillet, som for eksempel skalpering, men i den digitale verdenen finnes ikke dette. På den annen side kan du heller ikke holde kortene dine personlig. Fordeler og ulemper, antar jeg.