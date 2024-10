Pokémon Trading Card Game Pocket har kommet i dag, og titusenvis av spillere har allerede begynt å snakke om spillet på nettet

HQ

Av de mange måtene Pokémon har gjennomsyret kultur og underholdning på i løpet av de snart 30 årene det har eksistert, har samlekortspillet vært en av bærebjelkene nesten siden starten. Både som det første TCG-spillet som begynte å kaste en skygge som Magic: The Gathering begynte å overskygge, og senere med det første Game Boy Color-videospillet som jeg fortsatt verdsetter som en av mine barndomsskatter.

Siden 2003 har det blitt oppdatert og utvidet med hver nye generasjon av spill i serien, samt med samlinger innimellom. Spol frem til 2024, og i dag lanseres Pokémon Trading Card Game Pocket, en versjon av spillet som lar deg glede deg over byttekort fra din Android- eller iOS-smarttelefon.

Vi var ikke helt overbevist om mikrobetalingssystemet da vi fikk en forhåndsvisning på Gamescom, men det ser ut til at fans av mobilspill, samlekortspill og Pokémon har gått sammen om å prøve det ut. Tusenvis og atter tusenvis av brukere deler allerede vennekodene sine for å begynne å spille spill med hverandre på Pokémon Trading Card Game Pocket. En situasjon som vi ikke har sett siden "kjærlighetssommeren", da Pokémon GO gikk fra anonymitet til et globalt fenomen uten sidestykke. Står vi overfor den andre bølgen av Pokémon-feber i vårt århundre?

For sikkerhets skyld har vi allerede mobilen i hånden og åpner de første pakkene med digitale kort. Skal du prøve Pokémon Trading Card Game Pocket?