Pokémon Trading Card Game Pocket har passert 150 millioner nedlastinger

Hvis du var i tvil om at mobilen er den største plattformen for spill, så la oss slå det fast med en gang. Det har blitt avslørt at siden det kom i slutten av oktober i 2024, for mindre enn ett år siden, har Pokémon Trading Card Game Pocket nå allerede passert hele 150 millioner nedlastinger.

Jepp, det er et gjennomsnitt på 12,5 millioner nedlastinger i måneden siden spillet kom ... Til sammenligning ville mange konsoll- eller PC-spill bitt hånden av deg for å ha 12,5 millioner nedlastinger i løpet av livet.

Riktignok skal det sies at Pokémon TCG Pocket er et spill som kan lastes ned gratis, så det er fortsatt en annen situasjon enn for eksempel en fullt betalt PC- eller konsolltittel. Men du kan ikke nekte for at 150 millioner nedlastinger på mindre enn ett år er en bemerkelsesverdig bragd.

Spørsmålet nå er hvor mye lenger spillet kan gå? Det er ingenting som hindrer det i å fortsette å finne suksess, spesielt siden det fortsetter å utvide og vokse med tilleggsinnhold, som Mega Rising -utvidelsen som debuterer 30. oktober og gir en haug med nye kort å samle, inkludert Mega Gyrados, Mega Blaziken, Mega Altaria, og mer.

Har du lastet ned Pokémon TCG Pocket ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse for å se om spillet er verdt tiden din.