Pokémon Trading Card Game Pocket redder DeNAs økonomi

DeNA, den japanske utvikleren bak populære mobilspill, hadde en tøff start på regnskapsåret med fallende inntekter. Med fokus på eksisterende titler og nedskalering av virksomheten i Kina, så det ut til at selskapet var på vei inn i en tøff periode. Men alt endret seg med Halloween-lanseringen av Pokémon Trading Card Game Pocket. Ifølge en fersk pressemelding har spillet allerede generert over 200 millioner euro siden lanseringen, noe som har gitt DeNA et sårt tiltrengt løft.

Denne uventede suksessen har løftet DeNAs fremtidsutsikter. Selskapet forventer nå en økning i både omsetning og driftsresultat sammenlignet med fjoråret. Selv om de nøyaktige økonomiske prognosene for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2025 ennå ikke er klare, forventes resultatene for tredje kvartal å bli sterke, takket være spillets solide prestasjoner.

