Pokémon Trading Card Game Pocket's handelsfunksjon kommer denne måneden, men med en hake

Pokémon Trading Card Game PocketPokémon Trading Card Game Pocket, til tross for navnet, har faktisk ikke tillatt spillere å handle i spillet helt siden det kom til mobile enheter sent i fjor. Dette vil imidlertid snart endre seg ettersom utviklingsteamet har til hensikt å gi ut en oppdatering denne måneden som vil gjøre handel mulig.

Funksjonen vil gjøre det mulig for brukere å handle med venner, men det er noen få fangster for hvordan dette fungerer. For det første vil du bare kunne bytte kort av samme sjeldenhet, nærmere bestemt sjeldenhetene ♢1 - ♢4 og ☆1, noe som betyr at det ikke vil være noen mulighet for å trekke en rask en og lure vennene dine for deres bedre kort. Dessuten vil bare kort som faller inn i Genetic Apex og Mythical Island boosterpakker være tilgjengelige for handel når funksjonen debuterer.

Den andre store haken er at du må forbruke gjenstander for å kunne gjøre handler. Dette har ført til en del kritikk fra samfunnet, ettersom det sannsynligvis betyr at den allerede mikrotransaksjonstunge tittelen kommer til å bli enda mer avhengig av de ulike valutaene. Noen fans har til og med tatt til sosiale medier og hevdet at spillet burde omdøpes til "Pokémon Limited Trading Card Game" og at det burde være måter å handle sjeldnere kort på og ikke bare mer vanlige.

PTCGP-teamet har gitt et svar på frustrasjonene, og legger til: "Dine bekymringer blir sett. Når denne funksjonen blir tilgjengelig, vil jeg gjerne invitere alle til å prøve den og gi tilbakemelding. På denne måten kan spillet fortsette å utvikle seg på en fornøyelig måte for alle."

Den nøyaktige lanseringsdatoen for handelsfunksjonen er heller ikke nevnt, men vi har fått beskjed om at den skal lanseres denne måneden, så det vil skje i løpet av de neste to ukene.