Pokémon-verdensmesterskapet 2026: Alle vinnerne og kategoriene

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Denne helgen ble finalene i Pokémon-verdensmesterskapet 2026 avholdt i San Francisco, på Chase Centre, som faktisk har blitt den største arenaen noensinne for et Pokémon-arrangement.

Pokémon-verdensmesterskapet samler verdens beste spillere både innen videospill og andre disipliner knyttet til den elskede serien fra Game Freak og Nintendo, for eksempel samlekortspillet. Arrangementet ble for første gang avholdt sammen med den første utgaven av PokémonXP, et arrangement som fokuserer på den ikke-konkurransepreget siden av Pokémon og retter seg mot fans.

Her er årets vinnere i alle kategorier:

Videospill (juniorkategori):





Førsteplass: Kazuki Kage [JP]



Andreplass: Kazutaka Hatahori [JP]



Videospill (seniorkategori):





Førsteplass: Vikram Thiagarajan [UK]



Andreplass: Carlos Verástegui [PE]



Videospill (Master-kategori):





Førsteplass: Takuma Yamazaki [JP]



Andreplass: Hiroshi Onishi [JP]



Pokémon-kortspill (juniorkategori):





Førsteplass: Yuta Araki [JP]



Andreplass: Luke Giffen [US]



Pokémon-kortspill (seniorkategori):





Førsteplass: Jake Ng [AU]



Andreplass: Cobey Huh [US]



Pokémon-kortspill (Master-divisjon):





Førsteplass: Andrew Hedrick [USA]



Andreplass: Diego Cassiraga [AR]



Pokémon GO:





Førsteplass: Hiroki «GGs489hiromaru» Yamauchi [JP]



Andreplass: Maxwell «MEweedle» Ember [CH]



Pokémon UNITE:





Førsteplass: Zeta Division [JP]



Andreplass: KOMAÏ [EU]



Pokémon-verdensmesterskapet 2027 arrangeres i Singapore

The Pokémon Company har også bekreftet at neste års verdensmesterskap

vil

finne sted i Singapore fra 13. til 15. august 2027 på Singapore EXPO.