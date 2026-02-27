Pokémon Winds/Waves annonsert, lanseres på Nintendo Switch 2 i 2027

Vel, det skjedde endelig. Pokémon Day Pokémon Presents-sendingen kom til en slutt og avslørte det vi alle har ventet på. For å markere 30 år med lommemonsterserien, har den lenge etterlengtede 10. generasjonen blitt avslørt og vil snart gjøre sin ankomst.

De to utgavene av spillet, kjent som Pokémon Winds/Waves, vil debutere utelukkende på Nintendo Switch 2 og lanseres en gang i 2027, noe som betyr at du må nøye deg med 2026s tilbud av Pokopia, FireRed/LeafGreen og de forskjellige oppdateringene til andre eksisterende titler.

Dette spillet vil foregå i en ny region, og vil by på et eventyr som finner sted på land, men også (og for første gang siden serien ble virkelig 3D) under vann, med tre nye start-Pokémon som ankommer og følger deg på reisen. Vi får ikke vite så mye mer om de andre nye lommemonstrene som dette nye riket vil bringe med seg, men det er mange kjente skapninger som lever i havet og på markene.

Mens vi fortsetter å utforske og dykke dypere ned i traileren for å finne ekstra informasjon og ledetråder om hva vi kan forvente, kan du se kunngjøringstraileren for Pokémon Winds/Waves nedenfor.