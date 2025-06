Pokémon x Hershey's-samarbeidet lar deg fange alle de 151 originale Pokémon på nytt

HQ

Nok et stort merke har annonsert et nytt samarbeid med Pokémon. Den amerikanske sjokoladeprodusenten Hershey's slår seg sammen med verdens mest populære samler av skapninger for å gi oss nye sjokoladeplater og Hershey's Kisses med Pokémon-tema.

I følge en nyhetspost på Pokémons nettside vil samarbeidet innebære barer designet med Pokémon, både i full størrelse og snack-størrelse, samt alle de 151 originale Kanto Pokémon på bilder på folieinnpakningen til Hershey's Kisses.

Samlere oppfordres til ikke å kaste sjokoladen sin, og kan til og med følge med på hvor mange de har samlet gjennom Hersheylands nettsted. Det finnes til og med et samleetui som du kan bruke til å stille ut ... sjokoladepapir. Samlere er virkelig en annerledes rase, antar jeg.

Poser med Hershey's Kisses og sjokoladeplater kan samles så snart de kommer ut i dagligvarebutikkene og hos forhandlerne.

