Pokémon XD: Gale of Darkness kommer til Nintendo Switch Online neste måned

Hvis du ikke har et eksemplar liggende hjemme, og en fungerende GameCube eller Wii å spille det på, er Pokémon XD: Gale of Darkness et av de vanskeligste Pokémon-spillene å få tak i. Det selges for store penger, men verdien kan være i ferd med å synke ettersom det snart blir tilgjengelig digitalt via Nintendo Switch Online Expansion Pack.

Som en del av GameCube Classics-serien tar Pokémon XD: Gale of Darkness oss med på en unik 3D Pokémon-historie, der vi må kjempe mot skygge-Pokémon, får reise rundt i en stor verden og møte den kanskje kuleste alternative legendariske designen til dags dato i Shadow Lugia.

Pokemon XD: Gale of Darkness lander på Nintendo Switch Online Expansion Pack en gang i mars 2026. Med tanke på at mars starter denne helgen, trenger vi forhåpentligvis ikke vente lenge på å høre om en mer spesifikk dato.