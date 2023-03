Pokémon-animeen kan ha en tragisk slutt for Team Rocket

Den siste episoden av Pokémon-animeen viste Jesse, James og Meowth gå etter Pikachu for en siste gang. Som de har gjort siden 1997, klarte de ikke å få den gule elektriske musen denne gangen, og ble sendt sprengning ut i himmelen.

Etter det, til stor sorg for Pokemon-fans, ser det ut til at den ikoniske trioen går hver til sitt, mens de går i forskjellige retninger. Med bare to episoder igjen til animeen er ferdig, tror noen at dette kan være slutten for Team Rocket.

Imidlertid er det de som holder fast trioen kan fikse vennskapet sitt før animeen slutter, da det ellers kan gi oss en merkelig trist nær noen av de mest sympatiske skurkene i TV -historien.

Har du sett den siste episoden av Pokémon-animeen?