Pokémon-utviklerne lager et action-eventyrspill

Game Freak har laget mange forskjellige spill gjennom sine mer enn 30 år, men er uten tvil best kjent som utviklerne av de fleste store Pokémon-spillene. Det er imidlertid en sjanse for at studioet har noe annet stort på gang.

Private Division, Take-Twos mindre publiseringsavdeling som har gitt oss The Outer Worlds, OlliOlli World og Rollerdrome, kunngjør at de har inngått et samarbeid med Game Freak for å lage et action-eventyrspill med kodenavnet Project Bloom satt i et helt nytt univers. Som om den medfølgende konsepttegningen ikke gjør det klart nok sier Game Freak-direktør Kota Furushima at dette spillet er "dristig og tonalt annerledes enn vårt tidligere arbeid".

Vi må imidlertid vente lenge på å se hva dette betyr, ettersom Project Bloom forventes å lanseres en gang mellom 1. april 2025 og 31. mars 2026, så vi får mange Pokémon-spill før den tid.