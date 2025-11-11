Poképark Kanto åpner i februar 2026

HQ

Det mangler ikke på spennende steder for gamere å besøke i Japan, men mer er alltid bedre, og snart kan vi legge til Poképark Kanto i Tokyo på listen. En ny video avslører at parken er klar til å åpne dørene 5. februar neste år, og billettsalget starter om bare ti dager (21. november).

Så hva kan du finne på Poképark Kanto? Som navnet antyder, er det en temapark basert på Pokémon-verdenen, delt inn i to hovedområder. Det ene er Pokémon Forest, en sti gjennom klassiske Pokémon-miljøer der du kan finne lommemonstre, og det andre er Sedge Town. Sistnevnte er en typisk Pokémon-by med Pokémon Center og treningsstudio, i tillegg til enkle forlystelser, butikker og forestillinger.

Høres dette ut som et must på Japan-ferien din neste år, eller til og med en grunn til å reise dit?