Poker Face avlyst, men Rian Johnson har en plan for en ny versjon

Det kan ofte være rart når en hovedrolle i en serie erstattes av en annen skuespiller. Vi så det med The Witcher så sent som i forrige måned, og likevel ser det ut til at Rian Johnson ønsker at dette skal være et sentralt punkt i serien Poker Face når den går videre.

Ifølge Variety har Poker Face blitt lagt på hylla hos Peacock etter to sesonger, men Johnson shopper serien rundt med ideen om å erstatte Natasha Lyonne med Peter Dinklage i rollen som den menneskelige løgndetektoren Charlie Cale.

Lyonne ser ut til å støtte dette, ettersom hun fortsatt vil være med i serien som utøvende produsent og sa følgende i en felles uttalelse med Johnson: "Vi har tenkt på dette neste trekket sammen siden vi skrev finalen i sesong to. Vi elsker 'Poker Face', og dette er den perfekte måten å holde det gående på. Gi oss en beat, og kanskje ser vi Charlie Cale igjen på den åpne motorveien."

Planen er at vi skal få se en ny Charlie Cale annenhver sesong, med en annen skuespiller i rollen. Før vi kommer til første trinn i den planen, må Johnson imidlertid overbevise et annet nettverk om å ta Poker Face.