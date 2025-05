Poker Face: Sesong 2

Omtrent samtidig som Rian Johnson klarte å komme tilbake på sporet med Knives Out etter en polariserende Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, skapte filmskaperen også et ekstra whodunnit-prosjekt som eksisterte i et mer antologisk format, med Natasha Lyonnes finurlige Charlie Cale som bindevevet som førte hver episode sammen. Dette prosjektet ble kjent som Poker Face, og etter en godt mottatt første sesong ble det snart gitt grønt lys for en ny runde med episoder, som skulle fortsette den overordnede narrative tråden samtidig som Charlie også skulle løse og oppklare flere helt separate mord rundt om i USA.

HQ

Nå er den neste episoden her, og uten å foregripe noe, er jeg etter å ha sett dem ganske fornøyd med hva de ulike regissørene og manusforfatterne har satt sammen denne gangen. Hvis du har sett den første sesongen av Poker Face, er den bygget opp på samme måte. Men siden Charlie nå er på flukt etter hendelsene i den første sesongen, er hun ikke bundet til ett sted, men befinner seg i stedet i ulike deler av landet, der hun møter alle slags merkelige mennesker i uortodokse situasjoner, der hun bruker sine karakteristiske evner som løgndetektor for å avdekke deres synder. Det kan være å avsløre løgnaktige søsken eller sette søkelyset på en svindler, eller noe langt merkeligere som å bevise uskylden til en mishandlet alligator eller å involvere seg i den barnslige dynamikken på en fancy internatskole.

Denne sesongen av Poker Face gjør en god jobb med å holde deg som seer på tå hev og sørge for at du aldri helt vet hva som vil skje videre i Charlies fortelling. De flotte cameo-opptredenene fra kjente stjerner bidrar i stor grad til dette, med personer som Cynthia Erivo som skiller seg ut for sin rolle som ikke bare én, men fire identiske søstre, eller Giancarlo Esposito som viser seg å være en effektiv og forskrudd begravelsesdirektør. Noen av de andre cameoene er mindre minneverdige, og denne mer kortfattede karakteren gjelder også for noen av episodene generelt, som sliter i forhold til andre. Men den gjennomgående faktoren fra start til slutt er likevel Lyonne, som uanstrengt håndterer rollen som Charlie og leverer en karismatisk og energisk prestasjon der hun stort sett alltid er den lysende stjernen i denne sesongen.

Tvert imot tror jeg at Poker Face kunne trenge å beherske seg til tider. Den har alltid hatt en bisarr whodunnit-struktur der mysteriet ofte blir løst mot starten av episoden, før man så skifter til Charlies perspektiv og ser hvordan hun kan felle og overvinne den skyldige. Det synes jeg er helt greit i en periode, men etter hvert som hver episode går, begynner man å håpe at serien vil justere eller endre formelen bare én gang for å overraske oss, i stedet for å bare stole på at de uvanlige skuespillerne og scenariene gjør denne jobben. Og dette leder meg til et av mine største problemer med denne sesongen av Poker Face, som er at noen av episodene er så latterlige og dumme at man kan miste litt av interessen for dem. Episoden om Florida Man-politimannen som blir spist av alligatoren sin, er et spesielt eksempel på dette, men det finnes også andre eksempler, som baseballepisoden som virker som en massiv "whodunnit"-strekning fra start til slutt.

Og selv om det er en kjernefortelling som binder denne sesongen av Poker Face sammen, mangler den den underliggende gangsterhistorien som preget sesong 1, der Adrien Brodys Sterling Frost hadde hyppige referanser, mens andre karakterer fortsatte å jakte på Charlie. Denne andre sesongen starter med slike øyeblikk, men etter bare noen få episoder er denne progressive karakteren avsluttet, og hver episode blir mer antologisk enn den noen gang har vært. Noen ganger fungerer dette, men vanligvis bare når plottet og mysteriet er sterkt i utgangspunktet, noe som ikke er tilfellet i alle episoder.

Men ingenting av dette endrer det faktum at Poker Face er en herlig filmet, produsert og spilt serie. Den er virkelig underholdende, lett, vittig og morsom, og det er definitivt noe i dette formatet som kan bære den inn i fremtiden. Den trenger bare et mer overordnet premiss for å binde hver episode sammen, og kanskje også en og annen risiko i oppbyggingen av handlingen, slik at hver episode ikke føles for kjent etter bare de første fem minuttene. Lyonne er likevel flott, cameoene er stort sett utmerkede, og generelt sett kommer du til å ha et stort smil om munnen når du følger hver historie utover i sesongen.

