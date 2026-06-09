Pokémon Pokopia utvides med flere utvidelser

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Hvis du allerede har samlet dem alle i « Pokémon Pokopia » og leter etter noe nytt å gjøre, har vi spennende nyheter. Under dagens Nintendo Direct ble to utvidelser for spillet avslørt.

Den ene tilbyr utforsking under overflaten, der skapninger som Vaporeon, Magikarp og Poliwag trives naturlig. Heldigvis er denne utvidelsen, som kommer i august, helt gratis å laste ned for de som eier spillet. Spillet får også et Expansion Pass som inkluderer tre oppdateringer. Dette koster penger, men det vil legge til mye nytt innhold i form av bygninger, nye skapninger og til og med et nytt område. Dette tillegget vil bli utgitt i tre faser, hvor den første kommer i august, den andre senere i år og den siste en gang neste år.

En trailer som viser elementer fra de kommende utvidelsene, kan sees nedenfor.