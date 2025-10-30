Pokrovsk blir den nye frontlinjen i Ukraina når Russland intensiverer drone- og infanteriangrep

HQ

Krigen mellom Russland og Ukraina er nå fokusert på byen Pokrovsk i Donetsk-regionen, der ukrainske styrker forsøker å holde forsynings- og evakueringslinjer åpne i møte med fremrykkende russisk infanteri, innledet av droneangrep som har blitt intensivert de siste dagene.

Øverstkommanderende for de ukrainske styrkene, Oleksandr Syrskyi, sa at han besøkte området for å møte troppene sine, melder Reuters. "Fiendens infanteri, som unngår kamp, konsentrerer seg i urbane områder og endrer posisjon, så hovedoppgaven er å lokalisere og ødelegge dem," sa Syrskyi på Telegram-appen. Russland har rykket frem mot Pokrovsk i mer enn ett år, og har sakte, men sikkert tatt kontroll over små landsbyer i sør. Ukraina har på sin side tatt skritt for å "styrke forsvarets stabilitet".

Avhengig av hvor de russiske pansrede kjøretøyene rundt byen befinner seg, vil det etter all sannsynlighet finne sted en offensiv i løpet av de kommende timene eller dagene.