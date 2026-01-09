Tusk advarer om at striden om Grønland kan sette NATOs samhold under press: "Jeg er veldig bekymret"

HQ

Polens statsminister Donald Tusk sa fredag at den økende spenningen mellom USA og deres allierte om Grønland risikerer å skape uro i NATO i en tid da samhold er avgjørende for europeisk sikkerhet.

I en tale i Warszawa sa Tusk at Polen var urolig over Washingtons nylige signaler om at de kan komme til å søke kontroll over Grønland, og advarte om at uenigheter mellom allierte kan svekke alliansen og spille Russland i hendene. Polen ser på NATO og USA som sentrale søyler i sin forsvarsstrategi, etter hvert som Moskva blir mer selvsikker i regionen.

Donald Tusk // Shutterstock

Tusk understreket at Polens nære forhold til Washington forplikter landet til å snakke klart og tydelig. Som en "spesielt lojal" alliert av USA, sa han, bør Warszawa ikke vike tilbake for å gi uttrykk for bekymring når alliansens samhold står på spill.

"Jeg er svært bekymret for Grønland-saken", sa Tusk, og la til at bredere politiske og ideologiske spenninger i USA også smitter over på NATO. Han hevdet at en ærlig dialog mellom allierte var avgjørende for å bevare tilliten og stabiliteten innad i alliansen.

Europeiske tjenestemenn har advart om at ethvert forsøk fra USA på å ta Grønland fra Danmark vil sende sjokkbølger gjennom NATO, forsterke splittelsen mellom Washington og de europeiske hovedstedene og potensielt undergrave avskrekkingen mot Russland.