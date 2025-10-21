Polen advarer Putin mot å bruke landets luftrom på vei til Ungarn

HQ

Polen har nettopp advart Putin mot å reise gjennom polsk luftrom på vei til det planlagte møtet med Trump i Ungarn, og antyder at landet kan bli tvunget til å håndheve den internasjonale arrestordren utstedt av Den internasjonale straffedomstolen.

"Jeg kan ikke garantere at en uavhengig polsk domstol ikke vil beordre regjeringen til å eskortere et slikt fly ned for å overlevere den mistenkte til domstolen i Haag", sier Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski til Radio Rodzina.

"Og derfor, hvis dette toppmøtet skal finne sted, forhåpentligvis med deltakelse fra offeret for aggresjonen, vil flyet bruke en annen rute," la Sikorski til.

Leszno, Polen - 22. juni 2024: Antidotum Airshow Leszno, F-16 Tiger Demo Team, F-16C Block 52+ fly. I kveldsshowet presenterer piloten jagerflyets forsvarssystem ved å slippe nødbluss // Shutterstock

Mens Warszawa inntok en fast holdning, signaliserte Bulgaria at de kanskje ville tillate den russiske lederen å krysse landets luftrom hvis det kunne bidra til å fremme fredsforhandlingene om Ukraina.

Det planlagte toppmøtet i Budapest understreker de dype splittelsene i EU, ettersom Ungarn fortsatt er en av de få statene som har tette bånd til Russland.

