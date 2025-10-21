Polen arresterer åtte personer mistenkt for å ha forberedt sabotasjehandlinger

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at polske myndigheter har pågrepet en gruppe personer som er anklaget for å ha planlagt sabotasjeaksjoner i flere regioner, ifølge statsminister Donald Tusk. De mistenkte skal ha samlet inn etterretning om militære anlegg og kritisk infrastruktur, som en del av det myndighetene beskriver som en pågående hybridtrussel mot landet. Regjeringen har knyttet slike aktiviteter til en bredere destabiliseringsinnsats rettet mot nasjoner som støtter Ukraina. Etterforskningen er fortsatt i gang, og sikkerhetstjenestene fortsetter sine operasjoner for å forhindre ytterligere hendelser. Tusk på X :

"ABW har i samarbeid med andre tjenester arrestert åtte personer i ulike deler av landet de siste dagene, mistenkt for å ha forberedt sabotasjehandlinger. Saken er ikke avsluttet. Ytterligere operative aktiviteter fortsetter."