Polen arresterer hviterusser mistenkt for spionasje

HQ

Polske myndigheter har arrestert en hviterussisk mann, identifisert som Pavlov T., mistenkt for å drive spionasje for den militære etterretningstjenesten i Minsk, ifølge ferske rapporter.

Påtalemyndigheten sier at han nå står overfor tiltale for å ha samlet inn etterretning i Polen, Tyskland og Litauen, inkludert rekognosering av kritisk infrastruktur knyttet til NATO og det nasjonale forsvaret. Varetektsfengslingen er satt til tre måneder, og hvis han blir dømt, kan han risikere minst fem års fengsel.

Arrestasjonen kommer midt i en tid med økte spenninger mellom Warszawa og Minsk, som har forverret seg siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Polske tjenestemenn har gjentatte ganger advart mot russiske og hviterussiske forsøk på å destabilisere land som støtter Ukraina. Ifølge Reuters har den hviterussiske ambassaden i Warszawa foreløpig ikke svart på forespørsler om kommentarer, så vi må vente på ytterligere oppdateringer...