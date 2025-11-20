Polen ber om utlevering av mistenkte for jernbanesabotasje fra Hviterussland

HQ

Polen har formelt bedt Hviterussland om å utlevere de to ukrainske statsborgerne som er anklaget for å ha utført jernbanesabotasje på vegne av Russland. Mennene flyktet til Hviterussland etter to hendelser på søndag, blant annet en jernbaneeksplosjon på en viktig rute til Ukraina.

Polsk påtalemyndighet har siktet mennene, identifisert som Oleksandr K. og Yevhenii I., in absentia for sabotasje på landets jernbanenett. Utleveringsbegjæringen ble overlevert til den hviterussiske charge d'affaires i Warszawa onsdag.

Forholdet mellom Warszawa og Minsk, som allerede har vært anstrengt siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022, har forverret seg ytterligere. Polen har kunngjort at de vil stenge det siste russiske konsulatet på sitt territorium og utplassere tusenvis av soldater for å beskytte infrastrukturen. Hviterussland har ennå ikke svart på utleveringsbegjæringen.