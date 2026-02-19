Polen er klar til å legge ut landminer innen 48 timer etter at Ottawa-konvensjonen er trukket ut, sier Tusk

HQ

Polen vil være i stand til å legge ut antipersonellminer langs østgrensen innen 48 timer hvis det oppstår en sikkerhetstrussel, sier statsminister Donald Tusk, i forbindelse med at landets utmelding av Ottawa-konvensjonen skal bli offisiell.

I en tale i Warszawa sa Tusk at tiltaket var en del av Polens bredere East Shield-initiativ, som har som mål å styrke forsvaret langs grensene mot Hviterussland og den russiske Kaliningrad-enklaven. Han beskrev mineutplasseringsprosjektet som "avgjørende" for den nasjonale sikkerheten, midt i en tid med økte regionale spenninger som følge av Russlands krig i Ukraina.

Donald Tusk // Shutterstock

Polen startet den formelle utmeldingsprosessen fra konvensjonen i august, noe som utløste en seks måneder lang oppsigelsesfrist som utløper 20. februar 2026. Når Warszawa står utenfor konvensjonen (som forbyr produksjon, lagring og bruk av antipersonellminer), vil landet stå juridisk fritt til å gjenoppta produksjon og utplassering.

Viseforsvarsminister Paweł Zalewski har tidligere antydet at Polen kan komme til å gjenoppta den innenlandske produksjonen av landminer for første gang siden den kalde krigen, med mulighet for å levere dem til Ukraina også. Flere av Russlands europeiske naboer har også begynt å revurdere sin deltakelse i traktaten på grunn av sikkerhetsmessige bekymringer...