Polen etter russisk dronekrenkelse: "Denne situasjonen bringer oss så nær en åpen konflikt som vi ikke har vært siden andre verdenskrig" "Jeg har ingen grunn til å hevde at vi er på randen av krig, men en grense er overskredet, og den er uten sammenligning farligere enn før."

De russiske dronekrenkelsene i Polen fortsetter å skape overskrifter i dag. Nå står Polen overfor sin alvorligste sikkerhetspolitiske test siden andre verdenskrig, sa statsminister Donald Tusk. Hvis du vil vite nøyaktig hva han sa, kan du høre det her. "Jeg har ingen grunn til å hevde at vi er på randen av krig, men en grense er overskredet, og den er uten sammenligning farligere enn før... Denne situasjonen bringer oss så nær en åpen konflikt som vi ikke har vært siden andre verdenskrig. Det faktum at disse dronene, som utgjorde en sikkerhetstrussel, ble skutt ned, endrer den politiske situasjonen. Derfor tok de allierte konsultasjonene form av en formell anmodning om å aktivere artikkel 4 i NATO-traktaten." 08.20.2023 kuznica, polen, Gjerde på grensen. Piggtrådgjerder på grensen mellom Polen og Hviterussland // Shutterstock