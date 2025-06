Polen forbereder seg på å evakuere borgere fra Israel via Jordan

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Polen organiserer en evakuering av sine statsborgere som for øyeblikket er strandet i Israel, og bruker nabolandet Jordan som transittrute. Operasjonen, som ble kunngjort av en viseutenriksminister, vil være rettet mot turister og korttidsbesøkende.

"Vi antar at vi vil være klare i løpet av de neste par titalls timene, (evakueringen) vil gjelde de som sitter fast som turister og de som oppholder seg for et kort opphold," sa Henryka Moscicka-Dendys, viseutenriksminister i Polen, til journalister mandag.