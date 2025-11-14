Polen forbereder tidenes første militære satellittoppskyting

HQ

Polen går videre med sitt første militære satellittprosjekt, og planlegger å skyte opp tre rekognoseringssatellitter denne måneden. Prosjektet er utviklet av den finske produsenten ICEYE og det statlige polske forsvarskonsernet PGZs datterselskap Wojskowe Zakłady Łączności No 1, og vil markere starten på Warszawas militære romkapasiteter.

Satellittene, som er utstyrt med syntetisk aperturradar (SAR), skal etter planen sendes opp med SpaceXs Falcon 9 under oppdraget Transporter-15. Oppskytingen var opprinnelig planlagt til 11. november, men er utsatt til 19. november. Ifølge forsvarsdepartementet vil systemet bidra til å forbedre Polens militære rekognosering i forbindelse med den pågående russiske invasjonen av Ukraina.

Utvider Polens militære rekkevidde i verdensrommet

Polens viseforsvarsminister Cezary Tomczyk understreker at satellittene vil gi de væpnede styrkene avanserte målrettings- og avbildningskapasiteter, og at de dermed føyer seg inn i rekken av land med uavhengige militære rekognoseringskapasiteter. MikroSAR-programmet omfatter i første omgang tre satellitter, med opsjon på ytterligere tre, i henhold til en kontrakt verdt rundt 237 millioner dollar.

ICEYEs administrerende direktør Rafał Modrzewski påpeker at SAR-satellittene vil gjøre det mulig for militæret å ta bilder med 25 centimeters oppløsning. Ytterligere rekognoseringssatellitter bestilt fra Airbus skal etter planen skytes opp innen 2027, og vil inngå i en fransk-polsk konstellasjon som skal utvide Polens evne til å samle inn og analysere kritisk militær etterretning fra verdensrommet ytterligere.