Polen forbyr kinesiskproduserte biler fra militære områder av sikkerhetshensyn

Polen har forbudt kinesiskproduserte kjøretøy å kjøre inn på militære anlegg på grunn av bekymring for at sensorene om bord kan brukes til å samle inn sensitive data, opplyser den polske hæren tirsdag kveld. Tiltaket beskrives som et føre-var-tiltak for å beskytte forsvarets infrastruktur.

I henhold til de nye reglene kan slike kjøretøy fortsatt få adgang til sikrede anlegg hvis spesifikke funksjoner er deaktivert og ytterligere sikkerhetstiltak som kreves av hvert enkelt anlegg, er på plass. Militæret har også forbudt å koble telefoner utstedt av selskapet til infotainmentsystemer i biler produsert i Kina.

Restriksjonene gjelder ikke offentlig tilgjengelige militære steder, som sykehus, klinikker, biblioteker eller garnisonsklubber. Myndighetene sier at tiltakene er i tråd med sikkerhetspraksisen som er vedtatt av NATO-medlemmer og andre allierte for å opprettholde høye standarder for databeskyttelse...