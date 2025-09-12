Polen fordømmer russiske droneangrep som overlagt angrep og går imot Trump Trump antyder at droneangrepene kan ha vært en feil.

HQ For bare noen få dager siden skapte de russiske dronekrenkelsene i Polen store overskrifter. Nå har Polen bestemt avvist Trumps antydninger om at de nylige dronekrenkelsene av landets luftrom kan ha vært et uhell, og kaller krenkelsene et bevisst russisk angrep. Det sa Trump til journalister i Washington torsdag: "Det kan ha vært en feil." I dag svarte Tusk på X: "Vi skulle også ønske at droneangrepet på Polen var en feil. Men det var det ikke. Og det vet vi." Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Grensestolpene mellom Polen og Hviterussland sett fra Mostowlany, en liten landsby i Podlasie ergion i Polen // Shutterstock