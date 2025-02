Polen fremhever forsvarsutgifter som topp prioritet i budsjettet

HQ

Polens finansminister, Andrzej Domanski, bekreftet i et radiointervju på fredag (via Reuters) at forsvarsutgifter vil fortsette å være en hovedprioritet på landets budsjett i 2025.

Landet, som allerede har avsatt 4,7 % av bruttonasjonalproduktet til forsvarsutgifter, noe som er et av de høyeste i NATO, oppfordrer andre EU-land til å støtte forslag som tillater høyere forsvarsbudsjetter uten å bryte EUs finanspolitiske retningslinjer.

Domanski understreket at Polens sikkerhet dikterer alle andre investeringer, og at det bare er i et trygt miljø at annen utvikling kan blomstre. I mellomtiden har statsminister Donald Tusk presset på for nye finanspolitiske regler i EU for å støtte det europeiske forsvaret, og han har foreslått å bruke frosne russiske eiendeler til å finansiere bistand til Ukraina.

De europeiske lederne arbeider for å få til en raskere kollektiv respons, særlig ettersom USA øker den diplomatiske innsatsen for å få slutt på den pågående krigen mellom Ukraina og Russland. Foreløpig gjenstår det å se om EU vil justere sine finanspolitiske regler for å imøtekomme disse forsvarsprioriteringene.