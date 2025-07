Polen gjeninnfører grensekontroller mot Tyskland og Litauen

HQ

Siste nytt om Polen, Tyskland og Litauen . Polen vil gjeninnføre midlertidige grensekontroller mot Tyskland og Litauen i begynnelsen av juli, med henvisning til behovet for å begrense irregulær migrasjon, sa statsminister Donald Tusk tirsdag.

"Vi anser den midlertidige gjeninnføringen av kontroller som nødvendig for å redusere den ukontrollerte strømmen av migranter over den polsk-tyske grensen til et minimum", sa Donald Tusk på et regjeringsmøte tirsdag. Deretter ga Friedrich Merz oss mer informasjon.

"Vi vet at den polske regjeringen også ønsker å innføre grensekontroller mot Litauen for å begrense ulovlige grensepasseringer fra Litauen til Polen," sa Merz på en pressekonferanse. "Så vi har et felles problem her som vi ønsker å løse sammen."

Beslutningen kommer midt i en tid med økende politiske spenninger i hjemlandet, der regjeringen møter kritikk fra nasjonalistiske grupper på grunn av retur av migranter fra Tyskland. Polen insisterer på at antallet fortsatt er håndterbart, men ser på kontrollene som en nødvendig forholdsregel.