Til tross for økende bekymring for russisk aggresjon og Ukrainas president Volodymyr Zelenskijs krav om en europeisk hær, har Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski slått fast at en slik styrke ikke kommer til å bli en realitet.

I et nylig intervju med statlig fjernsyn (via Reuters) presiserte han at selv om EU bør styrke sin forsvarsindustri og militære beredskap, er det urealistisk å forene de nasjonale hærene.

Sikorski understreket viktigheten av en egen europeisk forsvarskomponent ved siden av rammeverket til NATO, og oppfordret de europeiske landene til å styrke sin produksjonskapasitet og etablere en styrke som er sitt navn verdig.

Sikorski bekreftet også Polens forpliktelse til å sikre NATOs østlige flanke i stedet for å utplassere tropper i Ukraina. Inntil videre gjenstår det å se hvordan europeiske ledere vil navigere forsvarspolitikken i møte med skiftende globale allianser.