Polen: Jernbaneeksplosjon på strekningen Warszawa-Lublin er en "sabotasjehandling uten sidestykke"

Polens statsminister Donald Tusk har nå sagt at eksplosjonen som ødela en del av jernbanesporet på strekningen Warszawa-Lublin på søndag, var forårsaket av sabotasje.

Myndighetene bekreftet at en eksplosiv enhet skadet sporene, og nødetatene og påtalemyndigheten er i gang med etterforskningen. Myndighetene rapporterte også om ytterligere skader nærmere Lublin, noe som tyder på at angrepet kan ha vært rettet mot flere punkter langs ruten.

Hendelsen ble først rapportert da en lokfører la merke til skader på linjen i det sentrale Polen. Selv om det ikke er meldt om noen omkomne, har eksplosjonen forstyrret togtrafikken og gitt grunn til bekymring for sikkerheten i Polens transportinfrastruktur.

Polen har vært et viktig transittknutepunkt for militær og humanitær hjelp til Ukraina, og myndighetene har gjentatte ganger advart om at denne rollen kan gjøre landet til et mål for sabotasje eller hybridangrep. I likhet med de siste flyplasshendelsene.

De siste månedene har Polen arrestert mistenkte som angivelig har jobbet på vegne av russisk etterretning for å ramme kritisk infrastruktur, noe som har økt frykten for at eksplosjonen var en del av en bevisst kampanje for å forstyrre forsyningsruter. Donald Tusk på X :

"Å sprenge jernbanesporet på strekningen Warszawa-Lublin er en sabotasjehandling uten sidestykke som er direkte rettet mot den polske statens og sivilbefolkningens sikkerhet. Denne ruten er også avgjørende viktig for å levere hjelp til Ukraina. Vi vil ta gjerningsmennene, uansett hvem de er."