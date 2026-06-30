Polen kjøper tre ubåter fra Sverige

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Avtalen er bekreftet. Polen kjøper tre ubåter av typen A26 fra det svenske selskapet Saab. Avtalen har en verdi på rundt 47 milliarder svenske kroner (4,2 milliarder euro), ifølge DW og YLE.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson er for tiden på besøk i Polen. Ifølge ham vil leveransene av disse fartøyene starte i 2031, og ubåtene skal bygges i Sverige.

Saab vil også forplikte seg til å etablere et vedlikeholds- og reparasjonsanlegg for ubåter i Polen i samarbeid med den polske marinen og industrien.