Polen og Italia takker nei til å delta i Trumps fredsråd

Polen og Italia har kunngjort at de ikke vil delta i USAs president Donald Trumps nylig foreslåtte fredsråd. Styret, som opprinnelig var ment å støtte en våpenhvile i Gaza, blir av noen land sett på som et potensielt overtramp av tradisjonelle internasjonale rammer, noe som vekker bekymring for at det kan komme til å konkurrere med FN. Polens statsminister Donald Tusk sa at Warszawa ville fortsette å overvåke initiativet, men at de ikke ville slutte seg til det under de nåværende omstendighetene, og understreket at forholdet til USA fortsatt var en prioritet.

Utenriksminister Antonio Tajani henviste til konstitusjonelle barrierer som hindrer Italia i å bli med i internasjonale organisasjoner med mindre de opererer på like vilkår med alle medlemslandene, en betingelse som ikke er oppfylt for øyeblikket på grunn av Trumps omfattende utøvende makt i styret. Italias statsminister Giorgia Meloni hadde tidligere bedt om endringer for å tillate Italias deltakelse, men ingen endringer ble vedtatt.

Avgjørelsen understreker en økende forsiktighet blant vestlige allierte ettersom styret inviterer Russland og Hviterussland, noe som øker bekymringene for styrets legitimitet og omfang. Både Polen og Italia understreket at de fortsatt er villige til å bidra til freds- og gjenoppbyggingsarbeidet i Midtøsten utenfor styrets formelle struktur...