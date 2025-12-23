Polen og NATO sender ut jagerfly etter russiske luftangrep mot Vest-Ukraina

HQ

Polen og dets NATO-allierte sendte ut jagerfly tidlig tirsdag etter at Russland hadde rettet luftangrep mot Vest-Ukraina nær den polske grensen, opplyser det polske forsvaret.

Militæret sa at dette var et føre-var-trinn for å beskytte polsk luftrom. Kampfly ble utplassert, og bakkebaserte luftforsvars- og radarsystemer ble satt i forhøyet beredskap mens angrepene pågikk.

"Disse tiltakene er av forebyggende karakter og har som mål å sikre og beskytte luftrommet, spesielt i områder som grenser til de truede regionene", skrev Polens operative kommando i en uttalelse på sosiale medier.

Varselet ble senere opphevet etter at situasjonen hadde stabilisert seg. Polske myndigheter sa at ingen krenkelser av Polens luftrom ble oppdaget under operasjonen. Senere takket Polen NATOs luftkommando samt spanske og nederlandske styrker for deres støtte til oppdraget.