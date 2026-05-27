Polen og Storbritannia undertegner en ny forsvarsavtale i tilfelle russisk aggresjon

Storbritannia vil onsdag undertegne en ny forsvars- og sikkerhetsavtale med Polen for å styrke forholdet mellom de to landene og håndtere trusler fra blant annet Russland. Avtalen vil bli undertegnet i London av den britiske statsministeren, Keir Starmer, og den polske statsministeren, Donald Tusk.

Selv om sikkerhet knyttet til nasjonal suverenitet og territorium er en integrert del av avtalen, inneholder den også bestemmelser om samarbeid i kampen mot organisert kriminalitet og en fornyelse av EUs strategiske forsvarsallianse.

Denne avtalen er den tredje som den nåværende Downing Street-administrasjonen har inngått med Starmers regjering de siste månedene, etter at lignende avtaler er undertegnet med Frankrike og Tyskland.

"Utfordringene Europa står overfor i dag krever et enda sterkere samarbeid", sier Starmer i en uttalelse, gjengitt av Reuters. "Denne avtalen representerer det største fremskrittet i vårt forsvars- og sikkerhetsforhold til Polen på en generasjon, og gjør oss i stand til å takle moderne sikkerhetstrusler som kanskje er mindre synlige, men som ikke er mindre farlige."