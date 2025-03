Polen og USA i offentlig krangel om Starlink

HQ

Polens statsminister Donald Tusk gikk ut på sosiale medier for å minne "venner" om å behandle sine allierte med respekt, som et indirekte svar på en opphetet ordveksling mellom amerikanske og polske tjenestemenn om satellittjenesten Starlink.

Spenningen eskalerte da USAs utenriksminister Marco Rubio kritiserte Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski for å ha antydet at Ukraina kunne trenge et alternativ til Starlink dersom påliteligheten skulle svikte.

Polen finansierer satellittjenesten for Ukraina, som er avhengig av den for å kunne koble seg til internett under den pågående krigen. Tusk understreket at ekte lederskap krever respekt for alle partnere, uavhengig av størrelse, og frarådet enhver form for arroganse.

Rubio hadde tidligere forsvart betydningen av Starlink for Ukrainas forsvar, understreket tjenestens kritiske rolle i den pågående krigen, og avviste påstander om at noen hadde truet med å stenge tilgangen til tjenesten.

I mellomtiden forsikret Elon Musk om at Starlink ikke ville bli slått av for Ukraina, til tross for at han er uenig i politikken. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.

Shutterstock

