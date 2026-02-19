Polen oppfordrer innbyggerne til å forlate Iran på grunn av "svært, svært reelle" utsikter til krig

HQ

Polens statsminister Donald Tusk har oppfordret polske borgere til å forlate Iran umiddelbart, og advarer om at utsiktene til en aktiv konflikt er "veldig, veldig reelle".

På en pressekonferanse sa Tusk at spenningen i regionen kan eskalere i løpet av "noen få, et dusin eller flere dusin timer", og la til at evakuering kanskje snart ikke lenger er mulig. "Under ingen omstendigheter bør noen reise til det landet."

Statsministeren understreket at tidligere kriser har vist hvor farlig det er å ignorere offisielle advarsler. Han oppfordret polakker som for tiden oppholder seg i Iran, til å reise ut uten forsinkelse og rådet andre til å avlyse planlagte reiser, og advarte om at hvis en "varm konflikt" bryter ut, kan det hende at myndighetene ikke kan garantere trygg utreise fra landet...