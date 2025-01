Polen oppfordrer til Tesla-boikott etter Musks kontroversielle uttalelser om nazihistorien

HQ

Polske myndigheter oppfordrer til en landsomfattende Tesla-boikott etter Elon Musks kontroversielle kommentarer om Tysklands nazistiske historie. Under et kampanjearrangement for det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD) foreslo Musk at landet burde legge fortidens skyldfølelse for Holocaust bak seg, noe som utløste et ramaskrik. Den polske turistministeren Sławomir Nitras gikk raskt ut i polske medier og sa at det ikke var noen grunn til at polakkene skulle fortsette å kjøpe Teslaer, og krevde en kraftig forbrukerreaksjon. Uttalelsene, som kom like før 80-årsjubileet for frigjøringen av Auschwitz, har truffet en spesielt sår nerve i Polen, et land som mistet millioner av menneskeliv under andre verdenskrig og var det første som ble invadert av nazistiske styrker. Nå gjenstår spørsmålet :

Kan Musks kontroversielle holdning koste ham på det polske markedet?

