Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Polen opprettholder grensekontrollene mot Tyskland og Litauen

Midlertidige kontroller forlenges for å overvåke migrasjonsstrømmene over grensene i nord.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Polen vil fortsette sine grensekontroller mot Tyskland og Litauen frem til våren neste år, bekrefter innenriksdepartementet. Tiltaket, som ble innført i sommer, har som mål å spore og avskjære papirløse migranter som beveger seg via nordlige ruter til Vest-Europa. "Vi forlenger grensekontrollene med Tyskland og Litauen for å overvåke migrasjonsruten som fører fra de baltiske statene, gjennom Polen, til Vest-Europa," ble innenriksminister Marcin Kierwinski sitert på i en påfølgende uttalelse. "Vi fanger personer som ulovlig forsøker å smugle migranter til Vesten." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!

Polen opprettholder grensekontrollene mot Tyskland og Litauen
Görlitz, Tyskland. 4. mai 2024. Grensen mellom Tyskland og Polen. Fast grensekontroll utført av det tyske forbundspolitiet (Bundespolizei) // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterPolenTysklandLitauen


Loading next content