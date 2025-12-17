Polen planlegger å legge ut millioner av landminer langs grensen mot Russland og Hviterussland i øst

HQ

Polen forbereder seg på å gjenoppta produksjonen av antipersonellminer for første gang siden den kalde krigen, med planer om å utplassere dem langs østgrensen og potensielt levere dem til Ukraina.

Dette vet vi takket være en ny eksklusiv nyhet fra Reuters. Tiltaket markerer et kraftig skifte i europeisk sikkerhetstenkning, ettersom spenningen med Russland fortsetter å øke. "Vi er interessert i store mengder så snart som mulig", sier viseforsvarsminister Pawel Zalewski til Reuters.

En del av Polens "East Shield"-program

Gruvene vil være en del av Polens "Østskjold"-program, et omfattende befestningsprosjekt som strekker seg langs grensene mot Hviterussland og den russiske Kaliningrad-enklaven. Viseforsvarsminister Pawel Zalewski sa at Warszawa ønsker store mengder av våpnene "så snart som mulig" for å forsterke det de anser som en sårbar grense.

Produksjonen kan begynne så tidlig som neste år, så snart Polen har trukket seg fra Ottawa-konvensjonen fra 1997, som forbyr antipersonellminer. Denne utmeldingen forventes å tre i kraft i februar 2026. Flere andre land som grenser til Russland, har kunngjort lignende utmeldelser fra traktaten med henvisning til det forverrede sikkerhetsmiljøet.

Det statseide forsvarsfirmaet Belma sier at Polen til slutt kan komme til å utplassere "millioner av miner langs den 800 kilometer lange østlige grensen" og øke produksjonen dramatisk. Selv om de innenlandske behovene vil komme i første rekke, bekrefter myndighetene at overskuddsproduksjon kan eksporteres til allierte, inkludert Ukraina, som også er i ferd med å forlate avtalen.